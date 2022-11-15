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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Названа сумма трансфера иностранного вратаря в «Барыс»

ХК «Барыс» выложил за трансфер словацкого вратаря Юлиуса Гудачека 35 миллионов рублей. Такие данные обнародовал «Матч ТВ».

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Источник: Официальный сайт хоккейного клуба «Барыс»

Отмечается, что кандидатуру голкипера рассматривал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. «Волков в середине сентября продвигал вариант с Юлиусом Гудачеком, который обошелся бы в 35 миллионов рублей. Председатель совета директоров “Авангарда” Александр Крылов эту кандидатуру не одобрил, и в итоге словак за такую сумму оказался в “Барысе”, — пишет сайт.

Напомним, 34-летний Гудачек проводит в «Барысе» первый сезон. Он любит устраивать для зрителей шоу после матчей, а процент отраженных им бросков составляет 91. Также Гудачек является серебряным призером ЧМ-2012.

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