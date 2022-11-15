Названа сумма трансфера иностранного вратаря в «Барыс»

Отмечается, что кандидатуру голкипера рассматривал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. «Волков в середине сентября продвигал вариант с Юлиусом Гудачеком, который обошелся бы в 35 миллионов рублей. Председатель совета директоров “Авангарда” Александр Крылов эту кандидатуру не одобрил, и в итоге словак за такую сумму оказался в “Барысе”, — пишет сайт.