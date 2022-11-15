Названа сумма трансфера иностранного вратаря в «Барыс»
ХК «Барыс» выложил за трансфер словацкого вратаря Юлиуса Гудачека 35 миллионов рублей. Такие данные обнародовал «Матч ТВ».
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ХК «Барыс» выложил за трансфер словацкого вратаря Юлиуса Гудачека 35 миллионов рублей. Такие данные обнародовал «Матч ТВ».
Отмечается, что кандидатуру голкипера рассматривал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. «Волков в середине сентября продвигал вариант с Юлиусом Гудачеком, который обошелся бы в 35 миллионов рублей. Председатель совета директоров “Авангарда” Александр Крылов эту кандидатуру не одобрил, и в итоге словак за такую сумму оказался в “Барысе”, — пишет сайт.
Напомним, 34-летний Гудачек проводит в «Барысе» первый сезон. Он любит устраивать для зрителей шоу после матчей, а процент отраженных им бросков составляет 91. Также Гудачек является серебряным призером ЧМ-2012.