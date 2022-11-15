«Барыс» позволил лидеру КХЛ одержать первую сухую победу
«Барыс» уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Барыс» уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом периоде на седьмой минуте Ник Эберт забросил первую шайбу, а Брукс Мэйсек на 36-й минуте установил окончательный результат.
«Барыс» в пятом матче текущего сезона остался без заброшенной шайбы, а «Автомобилист» одержал первую сухую победу. Для российского клуба это четвертый подряд выигранный матч.
19 ноября «Барыс» примет «Амур».