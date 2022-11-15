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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» позволил лидеру КХЛ одержать первую сухую победу

«Барыс» уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Автомобилист"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом периоде на седьмой минуте Ник Эберт забросил первую шайбу, а Брукс Мэйсек на 36-й минуте установил окончательный результат.

«Барыс» в пятом матче текущего сезона остался без заброшенной шайбы, а «Автомобилист» одержал первую сухую победу. Для российского клуба это четвертый подряд выигранный матч.

19 ноября «Барыс» примет «Амур».

Автомобилист
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Барыс
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