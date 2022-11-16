Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение от СКА в КХЛ

В последнем матче выездной серии динамовцы встречались с лучшей командой КХЛ — питерским СКА. В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб, счет был открыт гостями на старте следующей трети, когда отличился Павел Варфоломеев. Впрочем, всего две минуты спустя «армейцы» сравняли цифры, а вскоре и вышли вперед, но ненадолго: второй гол хозяев был отменен после видеопросмотра. Взять свое хоккеисты СКА смогли уже в финальном отрезке. В течение десяти минут петербуржцы отправили в ворота нашей команды сразу шесть шайб, «бело-голубые» сумели ответить только «голом престижа» в исполнении Сергея Сапего. В итоге разгромное поражение «Динамо» со счетом 2:7.