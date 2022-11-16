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02:55 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение от СКА в КХЛ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли второй матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

СКА
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В последнем матче выездной серии динамовцы встречались с лучшей командой КХЛ — питерским СКА. В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб, счет был открыт гостями на старте следующей трети, когда отличился Павел Варфоломеев. Впрочем, всего две минуты спустя «армейцы» сравняли цифры, а вскоре и вышли вперед, но ненадолго: второй гол хозяев был отменен после видеопросмотра. Взять свое хоккеисты СКА смогли уже в финальном отрезке. В течение десяти минут петербуржцы отправили в ворота нашей команды сразу шесть шайб, «бело-голубые» сумели ответить только «голом престижа» в исполнении Сергея Сапего. В итоге разгромное поражение «Динамо» со счетом 2:7.

Таким образом, короткий выезд в гости к двум лидерам Запада — ЦСКА и СКА — минчанам очков не принес. Тем не менее, подопечные Крэйга Вудкрофта с 32 баллами продолжают идти на 6-м месте в конференции, хотя преимущество над 9-й командой сократилось до одного очка. Следующий матч «зубры» проведут 17 ноября против «Сибири»: этой встречей «Динамо» начнет домашнюю серию из четырех поединков.

СКА
7:2
0:0, 1:1, 6:1
Динамо Мн
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