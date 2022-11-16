Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
Детройт
12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
Сан-Хосе
22
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Миннесота
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Ванкувер
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Филадельфия
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Нью-Джерси
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Торонто
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Даллас
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вашингтон
52
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
15.11
СКА
Динамо Мн
72
Хоккей. КХЛ
15.11
ЦСКА
Адмирал
20
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
15.11
СКА
Динамо Мн
72
15.11
ЦСКА
Адмирал
20
15.11
Автомобилист
Барыс
20
15.11
Металлург
Сибирь
42
15.11
Салават Юлаев
Сочи
ОТ
34
14.11
Динамо М
Спартак
Б
23
14.11
Куньлунь
Торпедо
05
14.11
Локомотив
Северсталь
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
02:59 (мск), источник: Sport24

Тренер «Динамо» Минск Вудкрофт: Разочарован таким результатом матча против СКА. 49 минут была равная игра

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от петербургского СКА (2:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

СКА
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

"Разочарован таким результатом. 49 минут мы играли очень хорошо, была равная игра. Но затем последовали ошибки, удаления и соперник смог переломить ход матча. Мы старались вернуться в игру после этих голов в меньшинстве, но потом наши молодые игроки допустили индивидуальные ошибки — и мы пропустили ещt. Получилась плохая 10-минутка, но это хоккей, так бывает. Нужно извлекать уроки. Когда играешь с таким соперником, как СКА, нужно работать дисциплинированно и собранно все 60 минут, а у нас было только 49 минут хорошей игры. Там мы сражались, боролись и работали дисциплинированно, но потом пошли ошибки. СКА — мощный соперник, который наказывает за любую ошибку.

Нас подвела игра в меньшинстве. Плюс были другие ошибки. Нельзя оставлять игрока соперников одного перед воротами, тем более, когда это один из лучших игроков. В целом были больше ошибки индивидуальные, нежели системные. Нужно улучшать общий уровень. И быть готовым играть все 60 минут против таких сильных команд, как ЦСКА и СКА. Нужно уметь играть под давлением, чтобы справляться с таким темпом", — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

СКА
7:2
0:0, 1:1, 6:1
Динамо Мн
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Валя Карнавал засветила красивую грудь в откровенном платье с глубоким декольте
Олеся Малибу при всех обнажила ягодицы, сняв с себя штаны на пресс-конференции: видео уже слили в соцсети
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь