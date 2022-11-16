Тренер «Динамо» Минск Вудкрофт: Разочарован таким результатом матча против СКА. 49 минут была равная игра

"Разочарован таким результатом. 49 минут мы играли очень хорошо, была равная игра. Но затем последовали ошибки, удаления и соперник смог переломить ход матча. Мы старались вернуться в игру после этих голов в меньшинстве, но потом наши молодые игроки допустили индивидуальные ошибки — и мы пропустили ещt. Получилась плохая 10-минутка, но это хоккей, так бывает. Нужно извлекать уроки. Когда играешь с таким соперником, как СКА, нужно работать дисциплинированно и собранно все 60 минут, а у нас было только 49 минут хорошей игры. Там мы сражались, боролись и работали дисциплинированно, но потом пошли ошибки. СКА — мощный соперник, который наказывает за любую ошибку.