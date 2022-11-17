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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» в овертайме обыграл «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась в овертайме со счетом 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Дамир Шарипзянов (17-я и 63-я минуты), Алекс Броадхёрст (20), Рид Буше (24), Федор Малыхин (43). У гостей шайбы забросили Данил Авершин (5) Артем Николаев (18), Сергей Попов (20) и Никита Зоркин (60).

Для «Авангарда» эта победа стала восьмой кряду. Буше восьмой матч подряд отметился результативным действием. В этих встречах он набрал 11 (8+3) очков.

«Авангард», набравший 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 баллами располагается на последней строчке Запада.

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Авангард
5:4ОТ
2:3, 1:0, 1:1
Сочи
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