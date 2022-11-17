«Авангард» в овертайме обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась в овертайме со счетом 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Дамир Шарипзянов (17-я и 63-я минуты), Алекс Броадхёрст (20), Рид Буше (24), Федор Малыхин (43). У гостей шайбы забросили Данил Авершин (5) Артем Николаев (18), Сергей Попов (20) и Никита Зоркин (60).

Для «Авангарда» эта победа стала восьмой кряду. Буше восьмой матч подряд отметился результативным действием. В этих встречах он набрал 11 (8+3) очков.