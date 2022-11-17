«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (16-я минута), Кёртис Волк (26, 62) и Степан Хрипунов (56). У гостей отличились Филипп Майе (16), Андрей Чибисов (35) и Павел Акользин (49).
«Автомобилист» благодаря победе оторвался от идущего вторым «Металлурга», команда из Екатеринбурга возглавляет таблицу Восточной конференции с 44 очками в 31 матче, у магнитогорского клуба 42 очка.
В следующем матче «Автомобилист» 19 ноября примет «Сочи», «Металлург» в тот же день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».