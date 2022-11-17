Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
СКА
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Куньлунь
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
Адмирал
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Сибирь
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Сочи
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
18.11
Бостон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
18.11
Каролина
Колорадо
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус
Монреаль
Хоккей. НХЛ
18.11
Тампа-Бэй
Калгари
Хоккей. НХЛ
18.11
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
18.11
Флорида
Даллас
Хоккей. НХЛ
18.11
Виннипег
Анахайм
Хоккей. НХЛ
18.11
Миннесота
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
18.11
Нэшвилл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.11
Сент-Луис
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
18.11
Вегас
Аризона
Хоккей. НХЛ
18.11
Сиэтл
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
18.11
Сан-Хосе
Детройт
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Металлург
ОТ
43
16:30
Авангард
Сочи
ОТ
54
16.11
Витязь
Торпедо
ОТ
21
16.11
Спартак
Северсталь
42
16.11
Амур
Трактор
Б
23
15.11
СКА
Динамо Мн
72
15.11
ЦСКА
Адмирал
20
15.11
Автомобилист
Барыс
20
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Автомобилист
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (16-я минута), Кёртис Волк (26, 62) и Степан Хрипунов (56). У гостей отличились Филипп Майе (16), Андрей Чибисов (35) и Павел Акользин (49).

«Автомобилист» благодаря победе оторвался от идущего вторым «Металлурга», команда из Екатеринбурга возглавляет таблицу Восточной конференции с 44 очками в 31 матче, у магнитогорского клуба 42 очка.

В следующем матче «Автомобилист» 19 ноября примет «Сочи», «Металлург» в тот же день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».

Читайте также
Автомобилист
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Металлург
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Никто так не уживался с Тутберидзе: Россию покинул ее самый верный ученик
Ненавидела Россию и изменяла: где сейчас скандальная биатлонистка Коукалова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь