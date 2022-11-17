«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (16-я минута), Кёртис Волк (26, 62) и Степан Хрипунов (56). У гостей отличились Филипп Майе (16), Андрей Чибисов (35) и Павел Акользин (49).

«Автомобилист» благодаря победе оторвался от идущего вторым «Металлурга», команда из Екатеринбурга возглавляет таблицу Восточной конференции с 44 очками в 31 матче, у магнитогорского клуба 42 очка.