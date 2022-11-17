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23:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» уступило владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Александр Шевченко (35-я минута) и Евгений Лисовец (38). У «бело-голубых» отличился Дмитрий Рашевский (57). Для защитника «Адмирала» Либора Шулака, отметившегося голевой передачей, этот матч стал сотым в КХЛ.

«Динамо» потерпело пятое поражение подряд и с 37 очками в 31 встрече располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции. Владивостокский клуб набрал 40 очков в 32 встречах и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

Команда Алексея Кудашова 19 ноября примет пекинский «Куньлунь», «Адмирал» в тот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».

В других матчах дня клуб «Динамо» (Минск) уступил дома новосибирской «Сибири» (1:2 ОТ), ярославский «Локомотив» дома проиграл «Куньлуню» (2:3 Б).

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Динамо М
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Адмирал
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