Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд в КХЛ

Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Александр Шевченко (35-я минута) и Евгений Лисовец (38). У «бело-голубых» отличился Дмитрий Рашевский (57). Для защитника «Адмирала» Либора Шулака, отметившегося голевой передачей, этот матч стал сотым в КХЛ.

«Динамо» потерпело пятое поражение подряд и с 37 очками в 31 встрече располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции. Владивостокский клуб набрал 40 очков в 32 встречах и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

Команда Алексея Кудашова 19 ноября примет пекинский «Куньлунь», «Адмирал» в тот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».