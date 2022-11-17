Хет-трик Радулова помог «Ак Барсу» обыграть СКА в матче КХЛ
КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Александр Радулов (38, 39 и 56-я минуты), также отличились Кирилл Петров (16) и Илья Сафонов (53). У СКА шайбы забросили Никита Гусев (33) и Игорь Ожиганов (45). На 39-й минуте нападающий СКА Никита Комаров получил матч-штраф (5+20) за удар коленом защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева.
Матч с «Ак Барсом» стал для форварда СКА Михаила Воробьева 200-м в КХЛ.
Благодаря победе над СКА «Ак Барс» прервал серию из трех поражений в КХЛ. Казанская команда набрала 31 очко и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 54 очками идет первым на Западе.