Болельщик выбежал на лед во время матча КХЛ между «Ак Барсом» и СКА

Хоккей, КХЛ, Неделя 1217.11.2022, 19:30 (МСК UTC+3)Татнефть-Арена, 8490 зрителей
|Олег Знарок
|Роман Ротенберг
|Тимур Билялов
|Дмитрий Николаев
|15:08
|Кирилл Петров(Илья Сафонов)
|32:32
|Никита Гусев(Никита Камалов, Михаил Воробьев)
|32:36
|Дмитрий Воронков
|32:36
|Никита Комаров
|34:26
|Дмитрий Кагарлицкий
|37:00
|Александр Радулов(Александр Бурмистров)
|38:49
|Александр Радулов(Дмитрий Воронков, Дмитрий Юдин)
|38:54
|Никита Комаров
|38:54
|Никита Комаров
|40:21
|Дмитрий Воронков
|44:58
|Игорь Ожиганов(Михаил Воробьев, Никита Гусев)
|49:53
|Александр Радулов
|49:53
|Василий Глотов
|52:36
|Илья Сафонов(Марк Янчевский)
|54:58
|Игорь Ожиганов
|55:28
|Александр Радулов(Илья Сафонов, Дмитрий Воронков)
|55:28
|Командный штраф
|56:10
|Дмитрий Воронков
|56:10
|Андрей Педан
|13
|Штрафное время
|38
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)