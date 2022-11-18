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00:08 (мск), источник: ТАСС

Болельщик выбежал на лед во время матча КХЛ между «Ак Барсом» и СКА

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Болельщик в свитере «Ак Барса» выбежал на лед в конце матча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между казанской командой и СКА. Встреча прошла в Казани в четверг.

Ак Барс
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Мужчина выбежал на лед менее чем за две минуты до конца третьего периода, после чего ушел в сопровождении сотрудников службы охраны.

Игра завершилась победой казанцев со счетом 5:2, хет-триком отметился форвард «Ак Барса» Александр Радулов.

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Ак Барс
5:2
1:0, 2:1, 2:1
СКА
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