Хоккейный клуб «Авангард» объявил о назначении Михаила Кравеца на пост главного тренера
10 октября Кравец стал исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда».
10 октября Кравец стал исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда».
ТАСС, 18 ноября. Михаил Кравец назначен на пост главного тренера омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Кравец был назначен исполняющим обязанности главного тренера 10 октября. Он сменил на этому посту Дмитрия Рябыкина после того, как «Авангард» проиграл в 10 матчах из 16.
«18 ноября в Омске состоялся совет директоров “Авангарда”, по итогам которого Михаил Кравец был утвержден в должности главного тренера команды КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также сообщается, что Рашид Хабибулин занял должность генерального менеджера клуба. Предыдущий генменеджер Алексей Волков 14 ноября сообщил газете «Спорт-Экспресс», что покинул клуб в связи с отсутствием взаимопонимания по ключевым вопросам, связанным с селекцией.
Кравецу 58 лет, в КХЛ он ранее возглавлял «Витязь» и «Амур». 17 сентября специалист вошел в тренерский штаб «Авангарда».
«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 31 матче.