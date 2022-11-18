Хоккейный клуб «Авангард» объявил о назначении Михаила Кравеца на пост главного тренера

ТАСС, 18 ноября. Михаил Кравец назначен на пост главного тренера омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Кравец был назначен исполняющим обязанности главного тренера 10 октября. Он сменил на этому посту Дмитрия Рябыкина после того, как «Авангард» проиграл в 10 матчах из 16.

«18 ноября в Омске состоялся совет директоров “Авангарда”, по итогам которого Михаил Кравец был утвержден в должности главного тренера команды КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что Рашид Хабибулин занял должность генерального менеджера клуба. Предыдущий генменеджер Алексей Волков 14 ноября сообщил газете «Спорт-Экспресс», что покинул клуб в связи с отсутствием взаимопонимания по ключевым вопросам, связанным с селекцией.

Кравецу 58 лет, в КХЛ он ранее возглавлял «Витязь» и «Амур». 17 сентября специалист вошел в тренерский штаб «Авангарда».