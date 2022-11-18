ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби и одержал третью подряд победу в КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве на льду «Спартака», завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу армейцев, в составе которых отличились Виталий Абрамов (23-я минута), Павел Карнаухов (24), Тахир Мингачев (40) и Сергей Плотников (52). У «Спартака» шайбы забросили Кирилл Кожевников (2) и Тимур Хайруллин (25).