ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби и одержал третью подряд победу в КХЛ
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА победил столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА победил столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве на льду «Спартака», завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу армейцев, в составе которых отличились Виталий Абрамов (23-я минута), Павел Карнаухов (24), Тахир Мингачев (40) и Сергей Плотников (52). У «Спартака» шайбы забросили Кирилл Кожевников (2) и Тимур Хайруллин (25).
ЦСКА одержал третью победу подряд и с 45 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы прервали трехматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ. «Красно-белые» с 33 очками идут седьмыми на Западе.