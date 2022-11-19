Обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру в возрасте 26 лет

Язьков провел свой последний официальный матч в сезоне-2020/21 в Высшей хоккейной лиге (сейчас — Всероссийская) в составе челябинского «Челмета». В прошлом сезоне сыграл четыре матча за московский «Спартак» в рамках предсезонной подготовки.

«Очень много вопросов поступает о том, где я сейчас и в какой команде. Не буду многословным: с хоккеем я закончил по определенным причинам. Форму сжигать, конечно, не буду, но дальше больше и лучше», — написал 26-летний Язьков.