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10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру в возрасте 26 лет

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Нападающий Никита Язьков в своих соцсетях бъявил о завершении карьеры хоккеиста.

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Источник: РИА "Новости"

Язьков провел свой последний официальный матч в сезоне-2020/21 в Высшей хоккейной лиге (сейчас — Всероссийская) в составе челябинского «Челмета». В прошлом сезоне сыграл четыре матча за московский «Спартак» в рамках предсезонной подготовки.

«Очень много вопросов поступает о том, где я сейчас и в какой команде. Не буду многословным: с хоккеем я закончил по определенным причинам. Форму сжигать, конечно, не буду, но дальше больше и лучше», — написал 26-летний Язьков.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он сыграл в 165 матчах и набрал 28 очков (15 шайб и 13 результативных передач). Форвард представлял новокузнецкий «Металлург», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур». В составе казанской команды стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.

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