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11:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-Минск» примет «Адмирал». Хоккейный матч впервые организуют дети

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» сегодня примет «Адмирал» из Владивостока в очередном матче чемпионата КХЛ. Организацией спортивного события занимались ребята из «Отдела трендов» столичного клуба, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

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Источник: БЕЛТА
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КХЛ 2022-2023
Неделя 12, 19.11.2022, 17:10

Динамо Мн-Адмирал-

В середине сентября минское «Динамо» объявило о создании «Отдела трендов», в состав которого вошли дети от 8 до 13 лет: PR-менеджер маскота Зубрика, Event-менеджер, SMM-специалист, TikTok-мейкер, ведущий и ведущая матчей, а также менеджер детской зоны. В течение двух месяцев ребята предлагали и реализовывали свои идеи, которые становились яркими событиями в КХЛ.

«Когда мы запускали этот проект, то говорили, что неординарное видение и энергия юных креаторов привнесут много идей, и это позволит еще лучше коммуницировать с молодежной аудиторией. Так и получается. Самое главное, что дети получили площадку для творчества и интересного досуга, плюс они стали ближе к хоккею и приобщают к этой игре своих сверстников», — сказал генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко.

Таким образом, сегодня состоится первый в истории столичного клуба матч, организованный «Отделом трендов». Среди детей, пришедших на «Минск-Арену», будет проведен розыгрыш, победитель которого получит подарки от партнеров команды. Перед «матчем нового поколения» выступит блогер-миллионник и певец Влад Кобяков, фан-встреча с исполнителем пройдет до игры.

Специальное и расширенное предматчевое шоу начнется в 16:55, стартовое вбрасывание в поединке «Динамо» и «Адмирала» запланировано на 17:10.

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