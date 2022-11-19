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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение подряд, уступив дома «Сибири»

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Салават Юлаев
Сибирь
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Источник: ХК "Сибирь"

«Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) одержал клуб из Новосибирска.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл защитник гостей Тревор Мёрфи с передач Александра Шарова и Антона Назаревича.

За 16 секунд до конца второго периода удвоил преимущество «Сибири» Александр Шаров с передач Тревора Мёрфи и Тейлора Бека.

На восьмой минуте третьего периода сократил отставание в счёте форвард хозяев Николай Кулёмин с передач Михаила Науменкова и Ивана Дроздова.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 21 ноября в гостях с «Барысом». «Сибирь» в этот же день примет казанский «Ак Барс».

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Салават Юлаев
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Сибирь
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