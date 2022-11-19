Матыцин заявил, что лимит на легионеров в КХЛ будет сокращен в 2023 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Решение по снижению лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) формализовано и будет принято в следующем году. Об этом журналистам в субботу заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На данный момент каждая команда КХЛ имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров.

«Наша позиция является максимально взвешенной, есть резоны со стороны Федерации хоккея России по снижению количества легионеров. Решение по трем легионерам формализовано, оно будет в следующем году», — сказал Матыцин.