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19:29 (мск), источник: ТАСС

Матыцин заявил, что лимит на легионеров в КХЛ будет сокращен в 2023 году

Как сообщил министр спорта, в каждой команде будет не более трех легионеров.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Решение по снижению лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) формализовано и будет принято в следующем году. Об этом журналистам в субботу заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На данный момент каждая команда КХЛ имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров.

«Наша позиция является максимально взвешенной, есть резоны со стороны Федерации хоккея России по снижению количества легионеров. Решение по трем легионерам формализовано, оно будет в следующем году», — сказал Матыцин.

Федерация хоккея России 19 апреля отправила предложение в Министерство спорта РФ о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех. 19 мая председатель правления ФХР, член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг сообщил, что количество легионеров в заявке на матч будет сокращено с пяти до трех с сезона-2023/24. Позднее глава лиги Алексей Морозов сообщил, что КХЛ не обсуждала ужесточение лимита.

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