Шайба Лещенко в меньшинстве принесла «Нефтехимику» волевую победу над СКА

«Нефтехимик» принимал СКА. Победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали хозяева.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий СКА Дмитрий Яшкин с передач Василия Глотова и Александра Никишина.

В конце второго периода счёт сравнял форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин с передач Павла Порядина и Ильи Хохлова.

На 17-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Вячеслав Лещенко с передач Анселя Галимова и Михаила Сидорова, забросив в меньшинстве.