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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» победило «Куньлунь» и прервало серию без побед в КХЛ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло пекинский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Динамо М
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Источник: ХК "Динамо" Москва

Встреча в Москве закончилась победой хозяев льда со счетом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1). У победителей дублями отметились Джордан Уил (2-я и 18-я минуты) и Владислав Кодола (26, 39), одну шайбу забросил Якоб Лилья (60). Авторами голов гостей стали Алекс Рич (21), Тайлер Вон (38) и Дойл Сомерби (55).

Символическое вбрасывание перед матчем произвели министр спорта России Олег Матыцин, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и президент московского «Динамо» Виктор Воронин.

Московское «Динамо» прервало серию из пяти поражений и с 39 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Куньлунь» (27 очков) идет на десятой позиции. В следующем матче «бело-голубые» 22 ноября нанесут визит череповецкой «Северстали», а китайская команда в тот же день на выезде сыграет с ярославским «Торпедо».

В других матчах дня минское «Динамо» в серии буллитов уступило владивостокскому «Адмиралу» 3:4 при рекордном для лиги в сезоне количестве зрителей (15 011 человек), а петербургский СКА в Нижнекамске уступил местному «Нефтехимику» (1:2), потерпев второе поражение подряд.

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Динамо М
5:3
2:0, 2:2, 1:1
Куньлунь
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