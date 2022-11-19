Московское «Динамо» победило «Куньлунь» и прервало серию без побед в КХЛ

Встреча в Москве закончилась победой хозяев льда со счетом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1). У победителей дублями отметились Джордан Уил (2-я и 18-я минуты) и Владислав Кодола (26, 39), одну шайбу забросил Якоб Лилья (60). Авторами голов гостей стали Алекс Рич (21), Тайлер Вон (38) и Дойл Сомерби (55).

Символическое вбрасывание перед матчем произвели министр спорта России Олег Матыцин, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и президент московского «Динамо» Виктор Воронин.

Московское «Динамо» прервало серию из пяти поражений и с 39 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Куньлунь» (27 очков) идет на десятой позиции. В следующем матче «бело-голубые» 22 ноября нанесут визит череповецкой «Северстали», а китайская команда в тот же день на выезде сыграет с ярославским «Торпедо».