«Ак Барс» расторг контракт с защитником Чудиновым. Хоккеист перейдет в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», хоккеист продолжит карьеру в «Спартаке». Соглашение с московским клубом будет рассчитано до 30 апреля 2023 года.

В текущем сезоне 32-летний защитник принял участие в семи встречах за казанский клуб в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. За эти матчи Чудинов смог отличиться одним результативным баллом — за передачу, его показатель полезности составил «-3».