Знарок: «Ак Барс» играет всё лучше и лучше. Чувствуется коллектив

«Не хватило бросков? Согласен, особенно во втором периоде, когда мы делали наложение, очень много провели в зоне соперника. Но бросков не хватило. Энергия Радулова шла во вред? Давайте не будем комментировать это. Сыграет ли Евсеев в следующих играх? Я надеюсь, что сыграет. Вчера катался, но ещё чувствуются болевые ощущения.



Вторая шайба Быкова? Ещё не совсем полноценный сезон в КХЛ. Но парень старается, практически завоёвывает место в основном составе. Не сказать, что он твёрдый игрок основы. У нас очень много травм. Но всё, что он выполняет — в принципе неплохо. У “Ак Барса” нет кулака? Я думаю, что всё впереди у нас на самом деле. Мы играем с каждой игрой всё лучше и лучше. И чувствуется коллектив с каждой игрой. Поэтому я думаю, что у нас всё будет хорошо», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.