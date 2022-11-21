«Трактор» в третий раз в сезоне победил хабаровский «Амур»

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде с разницей в 51 секунду «Трактор» отправил две шайбы в ворота гостей. Отличились Сергей Телегин с передачи Алексея Бывальцева и Теэму Пулккинен с передачи Петра Хохрякова. На 13-й минуте второго периода сократил отставание в счёте форвард «Амура» Сергей Лапин.

На седьмой минуте третьего периода сделал счёт равным Ян Дрозг с передач Ивана Николишина и Михала Йордана. На 13-й минуте периода третью шайбу хозяев забросил Максим Шабанов с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера.