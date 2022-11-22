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08:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» после возвращения команды с выезда

Как стало известно «СЭ», Олег Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» сразу после возвращения команды с выезда.

Сибирь
Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

22 ноября казанцы сыграют в гостях с «Барысом», после чего вернутся домой.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 32 матчах.

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4:2
1:2, 1:0, 2:0
Ак Барс
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