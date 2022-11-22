Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» после возвращения команды с выезда

22 ноября казанцы сыграют в гостях с «Барысом», после чего вернутся домой.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 32 матчах.