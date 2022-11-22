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22:01 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» продлили серию поражений в КХЛ до пяти матчей

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» потерпело очередную неудачу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Во второй игре домашней серии «зубры» принимали соседей по турнирной таблице из подмосковного «Витязя». За три периода динамовцы перебросали соперника практически втрое (46 бросков против 16), но после 60 минут игры на табло горели равные цифры 1:1. На шайбу форварда минчан Седрика Пакетта в середине второй трети гости ответили голом Александра Яремчука в конце финального отрезка. В итоге третий матч «Динамо» подряд завершился за пределами основного времени и снова удача была не на стороне «зубров». Победу «Витязю» в овертайме со счетом 2:1 принес Кирилл Рассказов.

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели пятое поражение кряду и остались на 8-м месте Западной конференции КХЛ. Столько же баллов (35) у московского «Спартака», «Витязь» имеет на два очка больше. Следующий домашний матч «Динамо» проведет 24 ноября против одноклубников из Москвы, которые располагаются на 5-й позиции Запада. Поединок на «Минск-Арене» стартует в 19.10.

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1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Витязь
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