Хоккеисты минского «Динамо» продлили серию поражений в КХЛ до пяти матчей

Во второй игре домашней серии «зубры» принимали соседей по турнирной таблице из подмосковного «Витязя». За три периода динамовцы перебросали соперника практически втрое (46 бросков против 16), но после 60 минут игры на табло горели равные цифры 1:1. На шайбу форварда минчан Седрика Пакетта в середине второй трети гости ответили голом Александра Яремчука в конце финального отрезка. В итоге третий матч «Динамо» подряд завершился за пределами основного времени и снова удача была не на стороне «зубров». Победу «Витязю» в овертайме со счетом 2:1 принес Кирилл Рассказов.