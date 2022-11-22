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22:29 (мск), источник: ТАСС

СКА прервал четырехматчевую победную серию ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник в Ледовом дворце в присутствии 12 378 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Воробьев (1-я минута), Никита Гусев (3), Захар Бардаков (8), Дамир Жафяров (14, 24) и Дмитрий Яшкин (49). У проигравших отличились Павел Карнаухов (27) и Владислав Каменев (29). После четвертой пропущенной шайбы главный тренер ЦСКА Сергей Федоров принял решение сделать замену вратаря — вместо Адама Рейдеборна на лед вышел Александр Шарыченков.

СКА в третий раз подряд обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата, до этого петербуржцы дважды одолели соперника в овертайме с одинаковым счетом 3:2. В прошлом сезоне команды встречались в финале Западной конференции плей-офф КХЛ, в серии до четырех побед сильнее оказался ЦСКА (4−2).

ЦСКА прервал серию из четырех побед, ранее команда обыграла минское «Динамо» (8:5), «Адмирал» из Владивостока (2:0), московский «Спартак» (4:2) и подольский «Витязь» (4:3 ОТ). Красно-синие по итогам 32 матчей занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков. В следующей встрече ЦСКА сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо» 24 ноября.

СКА прервал серию из двух поражений, до этого команда проиграла на выезде казанскому «Ак Барсу» (2:5) и нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2). После 34 матчей петербургская команда возглавляет Западную конференцию с 56 очками. В следующей встрече СКА сыграет на своей площадке против ярославского «Локомотива» 24 ноября.

В других матчах игрового дня московское «Динамо» на выезде обыграло череповецкую «Северсталь» (3:2), «Торпедо» дома победило пекинский «Куньлунь Ред Стар» (4:1), «Витязь» в гостях был сильнее минского «Динамо» (2:1 ОТ), «Сочи» на своей площадке уступил «Локомотиву» (1:4).

СКА
6:2
4:0, 1:2, 1:0
ЦСКА
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