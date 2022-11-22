Вудкрофт — о поражении от «Витязя»: «Я расстроен результатом. “Динамо” вело игру на протяжении всего матча»

"Расстроен результатом. Мы контролировали игру, но не смогли победить. Большинство не сработало, мы имели четыре шанса, что и сделало разницу. Дисциплина была хорошей, контролировали шайбу, во многих компонентах были лучше соперника, но большинство подвело, что и сделало результат в игре. Если посмотреть на количество бросков, то можно понять, что мы вели игру на протяжении всех 60 минут. Команда играет правильно, но мы говорили о реализации моментов. Нужно играть под воротами менее красиво, где-то заносить шайбу в ворота, добивать ее, закрывать вратаря, забивать трудовые голы. Мы также говорили о том, что нужно понимание того, куда придет шайба после отскока, что и как делать. Команда усердно работает, нужно лишь преодолеть этот барьер, и все будет в порядке.