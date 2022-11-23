«Спартак» прервал серию «Авангарда» из девяти побед в КХЛ

ТАСС, 23 ноября. Московский «Спартак» со счетом 3:1 обыграл омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на «G-Drive — Арене» в Омске в присутствии 11 687 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Цыплаков (30-я минута), Джозеф Кин (36) и Максим Чудинов (58). У проигравших отличился Рид Буше (60).

«Спартак» прервал серию «Авангарда» из девяти побед. В предыдущий раз омская команда проигрывала 28 октября в домашнем матче против «Адмирала» из Владивостока (0:1 ОТ).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 35 матчах. В следующей игре красно-белые 25 ноября встретятся на выезде с «Барысом» из Астаны.

«Авангард» располагается на шестой позиции в Восточной конференции. На счету команды 39 очков после 33 встреч. В следующем матче «Авангард» 26 ноября сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».