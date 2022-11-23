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23 ноября, источник: ТАСС

«Спартак» прервал серию «Авангарда» из девяти побед в КХЛ

Московская команда одержала победу со счетом 3:1.

Спартак
АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 23 ноября. Московский «Спартак» со счетом 3:1 обыграл омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на «G-Drive — Арене» в Омске в присутствии 11 687 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Цыплаков (30-я минута), Джозеф Кин (36) и Максим Чудинов (58). У проигравших отличился Рид Буше (60).

«Спартак» прервал серию «Авангарда» из девяти побед. В предыдущий раз омская команда проигрывала 28 октября в домашнем матче против «Адмирала» из Владивостока (0:1 ОТ).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 35 матчах. В следующей игре красно-белые 25 ноября встретятся на выезде с «Барысом» из Астаны.

«Авангард» располагается на шестой позиции в Восточной конференции. На счету команды 39 очков после 33 встреч. В следующем матче «Авангард» 26 ноября сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» дома обыграла хабаровский «Амур» со счетом 4:1, казанский «Ак Барс» на выезде был сильнее «Барыса» (2:1), магнитогорский «Металлург» на своем льду переиграл уфимский «Салават Юлаев» (2:1). Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» (3:2).

Авангард
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Спартак
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