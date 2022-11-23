«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» и потерпел шестое поражение подряд

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Михаил Фисенко (6-я минута) и Денис Зернов (28), в составе гостей отличился Сергей Шмелев (49).

Эта победа стала 300-й для главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева в КХЛ. Магнитогорский клуб набрал 46 очков в 33 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы потерпели шестое поражение подряд и с 41 очком идут пятыми.