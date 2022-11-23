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23 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» и потерпел шестое поражение подряд

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Михаил Фисенко (6-я минута) и Денис Зернов (28), в составе гостей отличился Сергей Шмелев (49).

Эта победа стала 300-й для главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева в КХЛ. Магнитогорский клуб набрал 46 очков в 33 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы потерпели шестое поражение подряд и с 41 очком идут пятыми.

В другом матче дня «Автомобилист» в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор» со счетом 3:2. Екатеринбургский клуб одержал седьмую победу подряд.

Металлург
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Салават Юлаев
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