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24 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали первую за шесть матчей победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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В четверг хоккеисты «Динамо» встречались с одноклубниками из Москвы. Первый период закончился с минимальным перевесом «зубров» — на 8-й минуте счет открыл Павел Варфоломеев. В начале второй трети московские динамовцы исправили положение: гости не только сравняли цифры, но и вышли вперед — 2:1. Одну из шайб провел белорусский форвард москвичей Александр Скоренов. Впрочем, радость команды из Москвы длилась недолго — на второй перерыв лидерами уходили уже минчане — 3:2. Точными бросками за «зубров» отметились Владимир Алистров и Роман Горбунов. В финальной 20-минутке команды обменялись голами, за хозяев забросил Виталий Пинчук. Как итог — долгожданная победа минского Динамо со счетом 4:3.

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта прервали неудачную серию из пяти поражений. На данный момент наша команда делит 6−8-е места в Западной конференции КХЛ со «Спартаком» и «Витязем»: у трех коллективов по 37 очков. Следующий матч минчане проведут снова против московского «Динамо», но на этот раз в столице России. Очередное динамовское дерби состоится 28 ноября в 19.30.

Динамо Мн
4:3
1:0, 2:2, 1:1
Динамо М
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