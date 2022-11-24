Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

В четверг хоккеисты «Динамо» встречались с одноклубниками из Москвы. Первый период закончился с минимальным перевесом «зубров» — на 8-й минуте счет открыл Павел Варфоломеев. В начале второй трети московские динамовцы исправили положение: гости не только сравняли цифры, но и вышли вперед — 2:1. Одну из шайб провел белорусский форвард москвичей Александр Скоренов. Впрочем, радость команды из Москвы длилась недолго — на второй перерыв лидерами уходили уже минчане — 3:2. Точными бросками за «зубров» отметились Владимир Алистров и Роман Горбунов. В финальной 20-минутке команды обменялись голами, за хозяев забросил Виталий Пинчук. Как итог — долгожданная победа минского Динамо со счетом 4:3.