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25 ноября, источник: Vesti.kz

«Барыс» завершил домашнюю серию поражением от «Спартака»

ХК «Барыс» в заключительном матче очередной домашней серии уступил московскому «Спартаку», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Барыс» открыл счет на восьмой минуте после шайбы Никиты Михайлиса. «Спартак» отыгрался в концовке первого периода благодаря голу Шэйна Принса (19-я минута). Во втором периоде Принс забросил еще две шайбы (21-я и 38-я минута), а окончательный результат в дебюте третьего периода установил Александр Хохлачев (41).

В следующем матче «Барыс» 28 ноября сыграет на выезде с «Автомобилистом».

Барыс
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Спартак
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