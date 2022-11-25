«Барыс» завершил домашнюю серию поражением от «Спартака»

«Барыс» открыл счет на восьмой минуте после шайбы Никиты Михайлиса. «Спартак» отыгрался в концовке первого периода благодаря голу Шэйна Принса (19-я минута). Во втором периоде Принс забросил еще две шайбы (21-я и 38-я минута), а окончательный результат в дебюте третьего периода установил Александр Хохлачев (41).