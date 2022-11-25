«Барыс» завершил домашнюю серию поражением от «Спартака»
ХК «Барыс» в заключительном матче очередной домашней серии уступил московскому «Спартаку», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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ХК «Барыс» в заключительном матче очередной домашней серии уступил московскому «Спартаку», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
«Барыс» открыл счет на восьмой минуте после шайбы Никиты Михайлиса. «Спартак» отыгрался в концовке первого периода благодаря голу Шэйна Принса (19-я минута). Во втором периоде Принс забросил еще две шайбы (21-я и 38-я минута), а окончательный результат в дебюте третьего периода установил Александр Хохлачев (41).
В следующем матче «Барыс» 28 ноября сыграет на выезде с «Автомобилистом».