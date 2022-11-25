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25 ноября, источник: Vesti.kz

«Кадровые решения будут». Скабелка отреагировал на поражение «Барыса» в матче КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч в Астане завершился победой гостей со счетом 4:1.

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Источник: ХК "Барыс"

«Я бы отметил Гранта, солидный защитник. Но, к сожалению, в атаке те, кто умеет и должен забивать, этого не делают. Легионеры сегодня не играли почти весь третий период, потому что наиграли на “-3”. Это решение накопительное. Никого не устраивает нынешнее положение, поэтому кадровые решения будут. Какие — пока сказать не могу», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

Отметим, что «Барыс» 26 ноября отпразднует 23-летие со дня основания клуба. По этому поводу астанчане вышли на матч в форме с уникальным дизайном, которая в дальнейшем будет использоваться в благотворительных целях.

Барыс
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Спартак
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