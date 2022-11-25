«Кадровые решения будут». Скабелка отреагировал на поражение «Барыса» в матче КХЛ

«Я бы отметил Гранта, солидный защитник. Но, к сожалению, в атаке те, кто умеет и должен забивать, этого не делают. Легионеры сегодня не играли почти весь третий период, потому что наиграли на “-3”. Это решение накопительное. Никого не устраивает нынешнее положение, поэтому кадровые решения будут. Какие — пока сказать не могу», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.