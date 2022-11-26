«Авангард» одержал волевую победу над «Северсталью» в гостях

На 38-й секунде второго периода Корбан Найт сравнял счёт с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва. На седьмой минуте периода Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Виктора Сведберга вывел омичей вперёд. На 10-й минуте второго периода судьи после видеопросмотра удалили нападающего омичей Рида Буше до конца матча за удар коленом форварда «Северстали» Александра Суворова.