«Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче КХЛ
КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Дмитрий Воронков (21-я и 46-я минуты), также отличились Дмитрий Кагарлицкий (2), Вадим Шипачев (11), Артем Галимов (32) и Илья Сафонов (40). У гостей шайбы забросили Артур Тянулин (27) и Дмитрий Уткин (40).
Форвард «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей, которая стала для него 400-й в КХЛ.
«Ак Барс», набравший 38 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 баллами располагается на последней, 11-й строчке на Западе. Команда потерпела пятое поражение подряд.