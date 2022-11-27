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27 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче КХЛ

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Дмитрий Воронков (21-я и 46-я минуты), также отличились Дмитрий Кагарлицкий (2), Вадим Шипачев (11), Артем Галимов (32) и Илья Сафонов (40). У гостей шайбы забросили Артур Тянулин (27) и Дмитрий Уткин (40).

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей, которая стала для него 400-й в КХЛ.

«Ак Барс», набравший 38 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 баллами располагается на последней, 11-й строчке на Западе. Команда потерпела пятое поражение подряд.

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Ак Барс
6:2
2:0, 3:2, 1:0
Сочи
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