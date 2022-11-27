«Ак Барс» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Дмитрий Воронков (21-я и 46-я минуты), также отличились Дмитрий Кагарлицкий (2), Вадим Шипачев (11), Артем Галимов (32) и Илья Сафонов (40). У гостей шайбы забросили Артур Тянулин (27) и Дмитрий Уткин (40).