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30.11
Ак Барс
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30 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Барыс» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Астанинский «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Михаил Рахманов (4-я минута), Адиль Бекетаев (22), Алекс Грант (24) и Никита Михайлис (53). У хозяев отличился Михаил Горюнов-Рольгизер (29), для которого гол стал дебютным в КХЛ.

«Барыс» одержал вторую в сезоне победу над «Трактором». Ранее казахстанская команда победила со счетом 3:1.

«Барыс» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Трактор», проигравший в четвертом матче кряду, идет строчкой ниже с тем же количеством очков. В следующем матче «Барыс» 2 декабря примет екатеринбургский «Автомобилист», челябинцы в тот же день в гостях встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Трактор
1:4
0:1, 1:2, 0:1
Барыс
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