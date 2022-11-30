«Барыс» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Михаил Рахманов (4-я минута), Адиль Бекетаев (22), Алекс Грант (24) и Никита Михайлис (53). У хозяев отличился Михаил Горюнов-Рольгизер (29), для которого гол стал дебютным в КХЛ.

«Барыс» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Трактор», проигравший в четвертом матче кряду, идет строчкой ниже с тем же количеством очков. В следующем матче «Барыс» 2 декабря примет екатеринбургский «Автомобилист», челябинцы в тот же день в гостях встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».