«Ак Барс» второй раз в сезоне проиграл «Сибири» в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Шашков (1-я минута), Тэйлор Бек (28), Владимир Бутузов (31), Дмитрий Овчинников (51), Михал Чайковски (52) и Никита Сетдиков (60). У хозяев дубль оформил Дмитрий Воронков (18, 59), еще один гол на счету Станислава Галиева (41). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Ак Барса» поменял голкипера Тимура Билялова на Амира Мифтахова.