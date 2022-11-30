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30 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» второй раз в сезоне проиграл «Сибири» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Казани завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Шашков (1-я минута), Тэйлор Бек (28), Владимир Бутузов (31), Дмитрий Овчинников (51), Михал Чайковски (52) и Никита Сетдиков (60). У хозяев дубль оформил Дмитрий Воронков (18, 59), еще один гол на счету Станислава Галиева (41). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Ак Барса» поменял голкипера Тимура Билялова на Амира Мифтахова.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. «Ак Барс» с 36 очками после 35 игр идет на седьмой строчке. В следующем матче казанцы 2 декабря примут ярославский «Локомотив», новосибирцы 4 декабря дома сыграют с нижегородским «Торпедо».

Ак Барс
3:6
1:1, 0:2, 2:3
Сибирь
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