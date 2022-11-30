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23
30.11
Ак Барс
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30.11
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30 ноября, источник: ТАСС

«Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ и одержал пятую победу подряд

Красно-белые выиграли в серии буллитов.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду во дворце спорта «Мегаспорт» в присутствии 2 687 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе «Спартака» шайбу забросил Андрей Локтионов (52-я минута). У «Динамо» отличился Ник Меркли (13). Автором победного буллита стал Шейн Принс.

В конце второго периода защитник «Динамо» Марк Барберио во время своей смены на льду трижды нарушил правила и получил три двухминутных штрафа.

«Спартак» продлил выигрышную серию, подопечные Игоря Гришина одержали пятую победу подряд. Московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 38 матчах, «Динамо» с 40 очками в 37 играх идет седьмым.

В следующем матче «Спартак» 4 декабря в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Динамо» 2 декабря проведет выездной матч против «Сочи».

Результаты других матчей дня

Ранее в среду хабаровский «Амур» дома со счетом 5:1 переиграл нижнекамский «Нефтехимик», нижегородское «Торпедо» на выезде было сильнее «Адмирала» из Владивостока (2:1). Казахстанский «Барыс» в Челябинске одержал победу над местным «Трактором» (4:1).

Казанский «Ак Барс» дома со счетом 3:6 уступил новосибирской «Сибири». Московское «Динамо» в овертайме победило «Витязь» (3:2). ЦСКА в Москве со счетом 2:3 уступил омскому «Авангарду».

Спартак
2:1Б
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Динамо Мн
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