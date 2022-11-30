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30.11
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30 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Толчинского принес «Авангарду» победу над ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский (37-я, 45-я минуты), также отличился Кристиан Ярош (21). У хозяев шайбы забросили Максим Соркин (22) и Максим Мамин (33).

«Авангард» (43 очка в 36 матчах) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА (51 очко в 35 играх) располагается на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Авангард» 4 декабря примет челябинский «Трактор», ЦСКА 2 декабря на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».

ЦСКА
2:3
0:0, 2:2, 0:1
Авангард
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