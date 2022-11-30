Дубль Толчинского принес «Авангарду» победу над ЦСКА в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский (37-я, 45-я минуты), также отличился Кристиан Ярош (21). У хозяев шайбы забросили Максим Соркин (22) и Максим Мамин (33).

«Авангард» (43 очка в 36 матчах) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА (51 очко в 35 играх) располагается на второй строчке на Западе.