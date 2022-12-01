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22:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА в третий раз обыграл «Северсталь» в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Петербургский СКА в третий раз в нынешнем сезоне обыграл череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0). У армейцев дубль оформил защитник Александр Никишин (23-я и 61-я минуты), забросивший также победную шайбу. Также голами отметились Никита Комаров (27) и Дамир Жафяров (29). У «Северстали» шайбы забросили Даниил Вовченко (12), Робин Пресс (23) и Никита Рожков (46).

СКА выиграл у «Северстали» третью встречу в нынешнем сезоне, предыдущие два матча закончились победами петербургской команды со счетом 4:1 и 2:1 (по буллитам).

«Северсталь» потерпела третье поражение подряд и проиграла шестой из последних семи матчей в нынешнем сезоне.

СКА
4:3ОТ
0:1, 3:1, 0:1
Северсталь
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