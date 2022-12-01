СКА в третий раз обыграл «Северсталь» в нынешнем сезоне КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0). У армейцев дубль оформил защитник Александр Никишин (23-я и 61-я минуты), забросивший также победную шайбу. Также голами отметились Никита Комаров (27) и Дамир Жафяров (29). У «Северстали» шайбы забросили Даниил Вовченко (12), Робин Пресс (23) и Никита Рожков (46).