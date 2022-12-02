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2 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера «Ак Барса», сообщается на официальном сайте казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что руководство клуба удовлетворило отставку 59-летнего тренера. Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжат свою работу в прежнем статусе.

Ранее в пятницу «Ак Барс» дома обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Казанский клуб набрал 38 очков в 36 матчах и идет седьмым в турнирной таблице Восточной конференции.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», которым он руководил с 2019 по 2021 год. Затем Знарок стал тренером-консультантом молодежной сборной России.

Под руководством Знарка сборная России по хоккею стала чемпионом мира 2014 года и завоевала золотые медали Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Также он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина — с московским «Динамо» (2012, 2013) и петербургским СКА (2017).

Ак Барс
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Локомотив
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