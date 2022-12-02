Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Отмечается, что руководство клуба удовлетворило отставку 59-летнего тренера. Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжат свою работу в прежнем статусе.

Ранее в пятницу «Ак Барс» дома обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Казанский клуб набрал 38 очков в 36 матчах и идет седьмым в турнирной таблице Восточной конференции.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», которым он руководил с 2019 по 2021 год. Затем Знарок стал тренером-консультантом молодежной сборной России.