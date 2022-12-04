«Ак Барс» обыграл «Динамо» в первом матче КХЛ после отставки Знарка

ТАСС, 4 декабря. Казанский «Ак Барс» дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Татнефть-Арене» в присутствии 6 676 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Воронков (42-я минута), Вячеслав Войнов (60) и Станислав Галиев (61). У «Динамо» отличились Иван Муранов (47) и Андрей Миронов (56).

«Ак Барс» провел первый матч после ухода Олега Знарка с поста главного тренера, казанский клуб объявил о его отставке 2 декабря, сообщив, что специалист ушел по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко, который работал в штабе Знарка в качестве ассистента. В тренерский штаб «Ак Барса» вошел Зинэтула Билялетдинов, который также является советником исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали. Билялетдинову 67 лет, он занимал должность главного тренера «Ак Барса» в 2004—2011 и 2014−2019 годах, под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина, стала четырехкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионатов России, обладателем Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка.

Главным тренером «Динамо» является Алексей Кудашов, который выступал за бело-голубых с 1994 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. Бабенко был игроком «Динамо» с 2002 по 2005 год и с 2010 по 2016 год. Оба тренера играли в составе бело-голубых под руководством и Билялетдинова (1997−2000, 2002−2004), и Знарка (2010−2014).

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 46 очков в 38 встречах. «Ак Барс» — 7-й на Востоке с 40 очками после 37 игр. В следующем матче «Динамо» примет петербургский СКА 6 декабря. «Ак Барс» в этот же день сыграет в Астане с казахстанским «Барысом».

Результаты матчей дня

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» дома со счетом 3:2 в овертайме переиграла нижегородское «Торпедо», омский «Авангард» на своем льду был сильнее челябинского «Трактора» (5:1), «Барыс» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1), екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1 обыграл на выезде магнитогорский «Металлург», СКА в серии буллитов со счетом 4:3 победил китайский «Куньлунь Ред Стар», ярославский «Локомотив» в Нижнекамске выиграл у местного «Нефтехимика» (4:1).

Московский «Спартак» в гостях со счетом 4:1 обыграл подмосковный «Витязь». Эта победа стала для красно-белых шестой подряд, что является повторением клубного рекорда. Ранее «Спартак» одерживал шесть побед подряд в ноябре 2017 года и в октябре 2019 года. Подопечные Игоря Гришина одержали 9-ю победу в последних 10 матчах.