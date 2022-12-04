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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Григоренко стал лучшим снайпером ЦСКА в российской истории

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею нападающий Михаил Григоренко стал лучшим снайпером московского ЦСКА в российской истории клуба, сообщается на официальном сайте «красно-синих».

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в воскресенье победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Григоренко стал автором одной из шайб. Гол стал для 28-летнего форварда 105-м в составе ЦСКА. Григоренко превзошел рекорд Дениса Паршина, который выступал за «красно-синих» с 2003 по 2012 год.

«Это здорово и престижно — забить за такой клуб больше всех голов в российской истории. Спасибо партнерам, и надеюсь, что будет еще много шайб. Мне не мешало, что я долго не мог забить рекордный гол. Просто шайба в ворота не шла, моменты были. В последние пару матчей игра не особо складывалась. Здорово, что забил, надеюсь, дальше буду удачливее», — сказал Григоренко.

Григоренко — воспитанник школы ЦСКА. Он дебютировал за основную команду в сезоне-2017/18. Всего в КХЛ нападающий провел 291 матч, набрал 220 очков (105 шайб + 115 результативных передач), стал с ЦСКА двукратным обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России он завоевал золото и серебро Олимпийских игр.

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