«Амур» нанес поражение «Адмиралу» в дальневосточном дерби

Счёт в матче во втором периоде открыл нападающий хабаровчан Иван Николишин. За шесть минут до конца третьего периода наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев решился заменить вратаря на шестого полевого игрока, после того как гости получили удаление. Однако уже через 24 секунды форвард гостей Сергей Лапин наказал владивостокцев за этот риск, отправив шайбу в пустые ворота.