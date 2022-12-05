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15:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» нанес поражение «Адмиралу» в дальневосточном дерби

В первом матче понедельника в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Амур» нанёс гостевое поражение «Адмиралу» (2:0).

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Источник: КХЛ

Счёт в матче во втором периоде открыл нападающий хабаровчан Иван Николишин. За шесть минут до конца третьего периода наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев решился заменить вратаря на шестого полевого игрока, после того как гости получили удаление. Однако уже через 24 секунды форвард гостей Сергей Лапин наказал владивостокцев за этот риск, отправив шайбу в пустые ворота.

Голкипер хабаровчан Евгений Аликин провёл свой третий сухой матч в этом сезоне.

«Амур» набрал 36 очков и переместился в зону плей-офф. «Адмирал» с 46 очками остался на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

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0:0, 0:1, 0:1
Амур
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