Разин после победы в Минске: Спасибо белорусским хоккеистам «Северстали»

"Начали очень хорошо, создали несколько моментов. Один из них забили. Соперник в первом периоде практически ничего не создал. Был один хороший момент — пропустили ненужный гол. Второй период начали неудачно. Ребята молодцы, не опустили руки.
Спасибо белорусским нашим хоккеистам, проявили себя хорошо. Хотя я не особо приветствую, когда ребята после долгой разлуки с родными и близкими приезжают домой. Очень тяжело в таких случаях собраться. Наверное, у ребят уже пришел опыт. Спасибо им. Они помогли команде.
Этот отрезок был очень важный. Сравняли. Еще моментики были. Выиграли — молодцы. В концовке нам повезло. Долго фарта не хватало. Сегодня этот фарт присутствовал у нас. По игре надо было решать и 5×3, и 5×4 — было много большинства, которое мы не реализовали. В плюс — мы выстояли в меньшинстве с хорошей командой. У Минска большинство на хорошем уровне", — приводит слова Разина пресс-служба клуба.