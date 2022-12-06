Разин после победы в Минске: Спасибо белорусским хоккеистам «Северстали»

"Начали очень хорошо, создали несколько моментов. Один из них забили. Соперник в первом периоде практически ничего не создал. Был один хороший момент — пропустили ненужный гол. Второй период начали неудачно. Ребята молодцы, не опустили руки.

Спасибо белорусским нашим хоккеистам, проявили себя хорошо. Хотя я не особо приветствую, когда ребята после долгой разлуки с родными и близкими приезжают домой. Очень тяжело в таких случаях собраться. Наверное, у ребят уже пришел опыт. Спасибо им. Они помогли команде.