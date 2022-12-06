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00:16 (мск), источник: Sport24

Разин после победы в Минске: Спасибо белорусским хоккеистам «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:3). В составе череповчане в Минске голы забили белорусские игроки Александр Суворов и Павел Денисов.

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Источник: Александр Коркка

"Начали очень хорошо, создали несколько моментов. Один из них забили. Соперник в первом периоде практически ничего не создал. Был один хороший момент — пропустили ненужный гол. Второй период начали неудачно. Ребята молодцы, не опустили руки.

Спасибо белорусским нашим хоккеистам, проявили себя хорошо. Хотя я не особо приветствую, когда ребята после долгой разлуки с родными и близкими приезжают домой. Очень тяжело в таких случаях собраться. Наверное, у ребят уже пришел опыт. Спасибо им. Они помогли команде.

Этот отрезок был очень важный. Сравняли. Еще моментики были. Выиграли — молодцы. В концовке нам повезло. Долго фарта не хватало. Сегодня этот фарт присутствовал у нас. По игре надо было решать и 5×3, и 5×4 — было много большинства, которое мы не реализовали. В плюс — мы выстояли в меньшинстве с хорошей командой. У Минска большинство на хорошем уровне", — приводит слова Разина пресс-служба клуба.

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3:4
1:1, 2:2, 0:1
Северсталь
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