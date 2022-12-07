«Ак Барс» потребовал от фаната 500 000 рублей за выход на лед во время матча

Встреча состоялась 17 ноября в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В конце матча болельщик перелез через ограждение и пробежал по льду. Он был выведен за пределы катка службой безопасности.

Этот человек, оказавшийся пранкером, позднее был арестован на 10 суток и лишен права посещать спортивные мероприятия на территории России в течение года. Согласно регламенту КХЛ, «Ак Барс» за такое поведение зрителя был оштрафован лигой на 500 тысяч рублей. Отмечается, что клуб требует от болельщика оплатить данную сумму, чтобы возместить убытки.