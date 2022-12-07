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13:26 (мск), источник: Московский комсомолец

«Ак Барс» потребовал от фаната 500 000 рублей за выход на лед во время матча

Казанский «Ак Барс» потребовал от болельщика, выбежавшего на лед во время игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с питерским СКА, оплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, полученный клубом от лиги.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу хоккейного клуба.

Встреча состоялась 17 ноября в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В конце матча болельщик перелез через ограждение и пробежал по льду. Он был выведен за пределы катка службой безопасности.

Этот человек, оказавшийся пранкером, позднее был арестован на 10 суток и лишен права посещать спортивные мероприятия на территории России в течение года. Согласно регламенту КХЛ, «Ак Барс» за такое поведение зрителя был оштрафован лигой на 500 тысяч рублей. Отмечается, что клуб требует от болельщика оплатить данную сумму, чтобы возместить убытки.

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Ак Барс
5:2
1:0, 2:1, 2:1
СКА
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