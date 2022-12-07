«Амур» отыгрался на последней минуте третьего периода и обыграл «Адмирал» в овертайме

За «Амур» шайбы забрасывали Станислав Бочаров и Иван Николишин. В составе «Адмирала» отличились Александр Горшков и Рудольф Червены. Отметим, что хабаровчанам удалось отыграться на последней минуте третьего периода, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и перевести игру в овертайм. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гребёнкин.