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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» отыгрался на последней минуте третьего периода и обыграл «Адмирал» в овертайме

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом».

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Источник: ХК "Амур"

Победу в дальневосточном дерби одержали гости со счётом 3:2.

За «Амур» шайбы забрасывали Станислав Бочаров и Иван Николишин. В составе «Адмирала» отличились Александр Горшков и Рудольф Червены. Отметим, что хабаровчанам удалось отыграться на последней минуте третьего периода, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и перевести игру в овертайм. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гребёнкин.

Напомним, в предыдущем матче победу одержал «Амур» со счётом 2:0 во Владивостоке. Повторный матч между этими командами запланирован на завтра в Хабаровске. Начало матча в 12:00 по мск.

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Амур
3:2ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Адмирал
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