«Амур» отыгрался на последней минуте третьего периода и обыграл «Адмирал» в овертайме

Победу в дальневосточном дерби одержали гости со счётом 3:2.
За «Амур» шайбы забрасывали Станислав Бочаров и Иван Николишин. В составе «Адмирала» отличились Александр Горшков и Рудольф Червены. Отметим, что хабаровчанам удалось отыграться на последней минуте третьего периода, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и перевести игру в овертайм. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гребёнкин.
Напомним, в предыдущем матче победу одержал «Амур» со счётом 2:0 во Владивостоке. Повторный матч между этими командами запланирован на завтра в Хабаровске. Начало матча в 12:00 по мск.