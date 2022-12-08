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10:40 (мск)

«Зубры» дадут бой лидеру КХЛ: анонс матча «Динамо» Минск — СКА

Можно поквитаться за три поражения в этом сезоне.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

В КХЛ сегодня последний игровой день перед перерывом на Матч звезд и игры сборных. Минское «Динамо» взяло 7 очков в последних пяти встречах и поднялось на 7-е место в Западной конференции. Отрыв от идущей на 9-м месте «Северстали» — 5 баллов. Проблем у «зубров» при этом хватает. Они не всегда включаются в матчи с самого начала, часто пропускают первыми. Также есть проблема с реализацией моментов. Никуда не делись и невынужденные ошибки хоккеистов, после которых идут опасные атаки соперников. Из плюсов — игра вратаря Колосова, ему особенно удался матч со «Спартаком», где он много выручал. Хороша и тройка североамериканцев Спунер, Меркли и Душак. Также 19-летний Мороз был назван лучшим новичком ноября, в 12 матчах он набрал 9 очков. Правда, в игре с «Северсталью» Мороз получил травму. Из-за повреждения не играет и легионер Пакетт.

Хоккей

КХЛ 2022-2023
Неделя 15, 8.12.2022, 19:10

Динамо Мн-СКА-

СКА, несмотря на проблемы с составом, одержал 5 побед подряд и продолжает с отрывом лидировать в конференции. У команды из Санкт-Петербурга 10 травмированных хоккеистов, в матче с московским «Динамо» повреждение получил еще и форвард Бардаков. Так что победы даются СКА нелегко. В трех последних играх они дожимали соперников в овертайме или по буллитам. С «Куньлунем» питерцам вообще удалось отыграться с 0:3. Для команды Ротенберга очень кстати пришлось возвращение Гусева. Никиту признали лучшим форвардом ноября. Он продолжает набирать очки и в декабре, его дубль только что принес победу над московским «Динамо». Интересно, что Ротенберг даже в условиях плотного графика дает много времени лидерам, часто переходит на игру в три звена.

Для «Динамо» это второй домашний матч подряд, в предыдущем оно уступило «Северстали». До этого был удачный выезд в Москву и Сочи (5 очков из 6). У СКА третий подряд гостевой матч, это может стать важным фактором сегодня. Как и мощная поддержка минчан на трибунах. Обе команды уже три раза встречались в этом сезоне, «зубры» набрали в этих встречах одно очко. 15 ноября СКА разгромил минчан 7:2, забросив 6 шайб в третьем периоде. Наверняка Вудкрофт сделал выводы после той игры. В мастерстве преимущество на стороне гостей из Санкт-Петербурга. Однако динамовцам по силам навязать борьбу российскому топ-клубу. Те же проблемы с составом и усталость могут сказаться на игроках СКА. БК Winline предлагает коэффициент 2.44 на победу «Динамо» с учетом овертайма и буллитов.

Андрей Санталов

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