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14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» взял реванш за вчерашнее поражение от «Амура» и размочил счет в сезонной серии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом».

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Источник: ХК "Адмирал"

В упорном матче победу одержала владивостокская команда со счётом 3:1.

Шайбы в составе «моряков» забрасывали Александр Шевченко и Николай Чебыкин. В самом конце встречи шайбу в пустые ворота забросил Рудольф Червены. Единственный гол «Амура» на счету Станислава Бочарова. Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков отразил 28 бросков по воротам. Это была третья встреча между этими командами в текущем сезоне, счёт в этом противостоянии 2−1 в пользу «Амура».

«Адмирал» прервал серию из трёх поражений подряд. Хабаровский «Амур» в свою очередь уступил впервые за последние пять матчей.

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1:3
1:1, 0:1, 0:1
Адмирал
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