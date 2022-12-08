Хоккеисты минского «Динамо» потерпели домашнее поражение от СКА

В четверг на «Минск-Арене» гостила сильнейшая команда КХЛ — СКА из Санкт-Петербурга. Стартовый отрезок встречи закончился с минимальным перевесом «зубров», счет в матче открыл 19-летний форвард команды Вадим Мороз. Лидерство хозяев продержалось до середины второго периода: в течение трех минут «армейцы» отправили в ворота Алексея Колосова сразу три шайбы, две из которых провел лучший игрок ноября в КХЛ Никита Гусев.

Тем не менее, на старте заключительной трети цифры на табло снова сравнялись — по разу голкипера соперников огорчили Джозеф Душак и Игорь Мартынов, на два гола у динамовцев ушло всего 50 секунд. Однако дотянуть хотя бы до овертайма минчане не смогли: за оставшееся время гости поразили цель дважды, «зубры» же больше не отличались. В итоге победа петербуржцев со счетом 5:3 — уже четвертая виктория СКА над «Динамо» в нынешнем сезоне.