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01
19:00
Нефтехимик
Металлург
32
19:00
Витязь
Сочи
62
17:00
Автомобилист
Трактор
21
16:30
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22:59 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели домашнее поражение от СКА

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» потерпело второе подряд домашнее поражение в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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В четверг на «Минск-Арене» гостила сильнейшая команда КХЛ — СКА из Санкт-Петербурга. Стартовый отрезок встречи закончился с минимальным перевесом «зубров», счет в матче открыл 19-летний форвард команды Вадим Мороз. Лидерство хозяев продержалось до середины второго периода: в течение трех минут «армейцы» отправили в ворота Алексея Колосова сразу три шайбы, две из которых провел лучший игрок ноября в КХЛ Никита Гусев.

Тем не менее, на старте заключительной трети цифры на табло снова сравнялись — по разу голкипера соперников огорчили Джозеф Душак и Игорь Мартынов, на два гола у динамовцев ушло всего 50 секунд. Однако дотянуть хотя бы до овертайма минчане не смогли: за оставшееся время гости поразили цель дважды, «зубры» же больше не отличались. В итоге победа петербуржцев со счетом 5:3 — уже четвертая виктория СКА над «Динамо» в нынешнем сезоне.

Эта неудача стала для подопечных Вудкрофта третьей в четырех последних матчах. Из-за неудачного отрезка минчане, по-прежнему имеющие 42 очка, опустились на 8-е место Западной конференции КХЛ. Отрыв нашей команды от 9-й позиции составляет 5 баллов. Данный поединок стал для динамовцев последним перед международной паузой. Следующую игру «зубры» проведут только 19 декабря дома против ЦСКА.

Динамо Мн
3:5
1:0, 0:3, 2:2
СКА
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