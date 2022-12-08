Ротенберг: Минское «Динамо» — сильный соперник, играет в канадском стиле

"Ребята очень старались, выжали из себя всё. Хорошая боевая игра, сильный соперник, который играет в канадском стиле. С ним очень интересно играть, вариативная тактика. Ребята — молодцы. Благодарность команде, что смогли собраться при 3:3, смогли вырвать победу за счёт характера. Сыграли самоотверженно, ловили шайбу на себя, забили важнейшие голы, лезли на пятак. Идём на перерыв с хорошим настроением.

СКА выиграл на классе? Это наша совместная работа. Ребята — молодцы. Говорим с командой, максимально мотивируем на периоды, но здесь важна реакция команды, которая приносит результат. Много работаем, подтягиваем игровую дисциплину. Можем играть ещё лучше. Сегодня много ребят из Вышки. У нас много травм, ребята болеют, и во время игры ещё микротравмы получили, потому что ловили шайбы на себя. Это наша совместная работа. Надо отдать должное игрокам, которые очень много работают, вытаскивают тяжелейшие матчи.

В ситуации, когда соперник быстро вернулся в игру, забили хорошие голы. Минск — мастеровитая команда. Много праворуких с хорошим броском, им нельзя давать пространство. Взяли тайм-аут, серьёзно, по-мужски поговорили с командой, сказали не терять концентрацию и всё делать на команду. В тайм-ауте была хорошая реакция от ребят.

У нас не пошло большинство, да — есть над чем работать. Это наши резервы. А в меньшинстве пропустили, была у нас ошибка. Обязательно разберём её и будем ещё лучше. Очень рассчитываем на травмированных, надеемся, что скоро они начнут возвращаться.

Специально готовились к Варфоломееву? Разбираем соперника, но наша задача была в том, чтобы сыграть как можно плотнее, не давать бросать, выиграть стыки. Это касается всех игроков минского «Динамо», не только Варфоломеева. Со всеми сыграли жёстко, поэтому победили«, — передаёт слова Ротенберга корреспондент “Чемпионата” Елена Кузнецова.