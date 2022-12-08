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Динамо Мн
СКА
35
8.12
Локомотив
Куньлунь
01
8.12
Нефтехимик
Металлург
32
8.12
Витязь
Сочи
62
8.12
Автомобилист
Трактор
21
8.12
Авангард
Ак Барс
ОТ
23
8.12
Сибирь
Салават Юлаев
36
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8 декабря, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Минское «Динамо» ищет опытного забивалу

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения от СКА (3:5) рассказал о том, что клуб ищет нападающего.

Динамо Мн
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Источник: Чемпионат.com

«Можно точно сказать, что мы пытаемся найти опытного забивалу, снайпера — кого-то, кому не нужно много моментов, чтобы забить. Это бы сильно помогло команде, но в это время года таких игроков непросто найти. Все их ищут. Ещё нам нужна глубина в атаке, которой у нас сейчас нет. В дальнейшем это может стать проблемой, но мы это понимаем, и руководство ищет, как в этом помочь. Глубина в защите у нас хорошая, а вратарской позиции не помешала бы глубина. Мы не хотим, чтобы было как в прошлом году, когда были травмы и нам пришлось переодевать полевых запасным вратарём. Если хотим, чтобы команда зашла далеко, нам надо решать эти вопросы», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Динамо Мн
3:5
1:0, 0:3, 2:2
СКА
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