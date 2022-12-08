Вудкрофт: Минское «Динамо» ищет опытного забивалу

«Можно точно сказать, что мы пытаемся найти опытного забивалу, снайпера — кого-то, кому не нужно много моментов, чтобы забить. Это бы сильно помогло команде, но в это время года таких игроков непросто найти. Все их ищут. Ещё нам нужна глубина в атаке, которой у нас сейчас нет. В дальнейшем это может стать проблемой, но мы это понимаем, и руководство ищет, как в этом помочь. Глубина в защите у нас хорошая, а вратарской позиции не помешала бы глубина. Мы не хотим, чтобы было как в прошлом году, когда были травмы и нам пришлось переодевать полевых запасным вратарём. Если хотим, чтобы команда зашла далеко, нам надо решать эти вопросы», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.