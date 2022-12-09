КХЛ указала клубам на проблемы с посещаемостью матчей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) указала клубам на проблемы с посещаемостью в матчах чемпионата Фонбет-КХЛ нынешнего сезона. Об этом по итогам совещания руководителей клубов КХЛ в пятницу заявил президент лиги Алексей Морозов.

«Посещаемость НХЛ тоже упала. Мы озабочены этим, надеялись на другие цифры после пандемии, но в этом году и другие обстоятельства вмешались для посещения. Единственный, кто выделяется сейчас, это “Авангард”. Мы сегодня указали клубам на эту проблему, сами ее видим», — сказал Морозов.