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18:31 (мск), источник: ТАСС

КХЛ указала клубам на проблемы с посещаемостью матчей

В сезоне-2022/2023 средняя посещаемость составляет 5 094 зрителя на игре.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) указала клубам на проблемы с посещаемостью в матчах чемпионата Фонбет-КХЛ нынешнего сезона. Об этом по итогам совещания руководителей клубов КХЛ в пятницу заявил президент лиги Алексей Морозов.

В пятницу в Челябинске прошло совещание руководителей клубов КХЛ.

«Посещаемость НХЛ тоже упала. Мы озабочены этим, надеялись на другие цифры после пандемии, но в этом году и другие обстоятельства вмешались для посещения. Единственный, кто выделяется сейчас, это “Авангард”. Мы сегодня указали клубам на эту проблему, сами ее видим», — сказал Морозов.

В сезоне-2022/2023 средняя посещаемость составляет 5 094 зрителя на игре, а процент заполняемости арен — 58,1%.

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