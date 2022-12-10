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15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дивизион Боброва обыграл дивизион Тарасова в полуфинале Матча звезд КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек — РИА Новости. Команда дивизиона Боброва обыграла команду дивизиона Тарасова в полуфинальной встрече Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

Команды сыграли два периода по 10 минут, вместо удалений назначался штрафной бросок. Встреча завершилась со счетом 9:7 (6:2, 3:5). В составе победителей хет-трик оформил Алексей Кручинин (4, 7, 16-я минуты), дублями отметились Дмитрий Яшкин (5, 11) и Дамир Жафяров (10, 20), также шайбы забросили Максим Федотов (4) и Андрей Алтыбармакян (6). У дивизиона Боброва забили Даниил Вовченко (1, 17), Иван Демидов (7, 13), Робин Пресс (14), Максим Шалунов (15) и Дмитрий Рашевский (16).

Команда дивизиона Боброва вышла в финал, где сыграет против победителя матча между дивизионами Чернышева и Харламова, который пройдет позднее в субботу. Хоккеисты из дивизиона Тарасова примут участие во встрече за третье место. Финальные матчи пройдут в воскресенье.

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