Дивизион Боброва обыграл дивизион Тарасова в полуфинале Матча звезд КХЛ

Команды сыграли два периода по 10 минут, вместо удалений назначался штрафной бросок. Встреча завершилась со счетом 9:7 (6:2, 3:5). В составе победителей хет-трик оформил Алексей Кручинин (4, 7, 16-я минуты), дублями отметились Дмитрий Яшкин (5, 11) и Дамир Жафяров (10, 20), также шайбы забросили Максим Федотов (4) и Андрей Алтыбармакян (6). У дивизиона Боброва забили Даниил Вовченко (1, 17), Иван Демидов (7, 13), Робин Пресс (14), Максим Шалунов (15) и Дмитрий Рашевский (16).

Команда дивизиона Боброва вышла в финал, где сыграет против победителя матча между дивизионами Чернышева и Харламова, который пройдет позднее в субботу. Хоккеисты из дивизиона Тарасова примут участие во встрече за третье место. Финальные матчи пройдут в воскресенье.